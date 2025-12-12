Viaggia in sella al suo scooter e si schianta nella galleria del Risorgimento | 90enne in ospedale

Un incidente si è verificato nella galleria del Risorgimento ad Ancona, coinvolgendo un uomo di 90 anni in sella al suo scooter. Durante il tragitto, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e riportando ferite. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento, mentre il settantenne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

ANCONA - Stava viaggiando in sella al suo scooter quando, entrato nella galleria del Risorgimento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra dopo aver centrato il marciapiede. Paura questa mattina, poco dopo le 10, per un uomo di 90 anni. Alcuni automobilisti hanno dato l'allarme e sul. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

La blogger Valentina Merico in viaggio per l’Italia in sella al suo scooter 125: tappa ad Agrigento

