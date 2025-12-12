Viadotto Paranza della superstrada la demolizione in DIRETTA VIDEO
Venerdì 12 dicembre, a partire dalle 9, sarà possibile seguire in diretta video la demolizione del viadotto Paranza sulla superstrada Viterbo-Orte. L'operazione di brillamento, programmata per le 10, interesserà la carreggiata in direzione Terni–Viterbo, situata al chilometro 35,713.
Demolizione del viadotto Paranza sulla superstrada Viterbo-Orte. Diretta video a partire dalle 9 di venerdì 12 dicembre, mentre è prevista per le 10 l'operazione di brillamento mediante esplosivi della carreggiata in direzione Terni–Viterbo del viadotto situato al chilometro 35,713 della strada. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Demolizione Viadotto paranza
ViterboNews 24. . Superstrada: domani la demolizione del viadotto Paranza Fissati i funerali di Federico Brio: domani l'ultimo saluto al 15enne Turchetti (Uil: "Imu a Viterbo più cara che a Napoli" Capodanno: il 31 in piazza della Rocca con i Gemelli Div - facebook.com Vai su Facebook
Demolizione viadotto Paranza, entro le 8,30 di domani l’evacuazione delle case - Demolizione viadotto Paranza, entro le 8,30 di domani l'evacuazione delle case. Riporta tusciaweb.eu
Terni-Viterbo, demolizione con esplosivi del viadotto Paranza sulla SS 675 "Umbro Laziale" - L’intervento, fa sapere Anas, sarà eseguito secondo protocolli che garantiscono la massima tutela della sicurezza per persone, beni pubblici e privati. Si legge su corrieredellumbria.it