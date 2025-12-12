Viadotto Paranza della superstrada la demolizione in DIRETTA VIDEO

Venerdì 12 dicembre, a partire dalle 9, sarà possibile seguire in diretta video la demolizione del viadotto Paranza sulla superstrada Viterbo-Orte. L'operazione di brillamento, programmata per le 10, interesserà la carreggiata in direzione Terni–Viterbo, situata al chilometro 35,713.

