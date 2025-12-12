Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025 alle 20:25: si segnalano incidenti e rallentamenti sull'autostrada A1, con code tra Anagni e Colleferro, e sulla A24, oltre a disagi legati allo sciopero regionale. La situazione del traffico varia tra diverse zone, mentre permangono alcune criticità e restrizioni per i servizi di trasporto pubblico.

abbiamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli un incidente avvenuto a Km 601 che ha coinvolto un'auto e un camion causa code tra Anagni e Colleferro in direzione Roma rimosso invece L'incidente è avvenuto sempre sulla A1 verso Napoli tra Anagni e Colleferro la circolazione è tornata regolare sulla diramazione Roma nord permangono le code a seguito di un incidente avvenuto tra il raccordo anulare e Settebagni in direzione della A1 milano-napoli su tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro e infine sulla Roma Fiumicino si rallenta se c'è traffico per via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur migliora la viabilità sul Raccordo Anulare Tuttavia permangono Code in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare allenamenti tra Appia Casilina infine andiamo sulla Cassia Veientana dove un veicolo in panne causa delle code tra il raccordo anulare Santa Cornelia in direzione Viterbo in chiusura lo sciopero nazionale di 24 ore nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral non questo non rischio il bus e le ferrovie regionali Metromare roma-viterbo possibili disagi fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali fino alle ore 21 nella capitale il servizio regolare per la rete gestita da ATAC

