Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 19 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025 alle 19:40

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord permangono le code a seguito di un incidente avvenuto tra il raccordo anulare Settebagni in direzione della A1 milano-napoli è proprio su questa direttrice è stato rimosso un incidente avvenuto in precedenza km 609 e 700 permangono ancora code tra Anagni e Colleferro in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico dalla Cassia bis alla Salaria dopo Fa lotta alla Prenestina e più avanti tra gli svincoli della Romanina e l'appia in esterna sempre per traffico code dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud andiamo sul Urbano della A24 traffico intenso tra la tangenziale est e il raccordo anulare direzione di quest'ultimo sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda per traffico da via della Magliana a via del Cappellaccio in direzione ora il traffico nel quadrante sud della capitale permangono ancora brevi Code in direzione Roma all'altezza di via apriliana a seguito di un incidente avvenuto in precedenza in chiusura lo sciopero nazionale di 24 ore nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio i bus e le ferrovie regionali a trovare in Roma Viterbo possibili disagi dalle ore 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 nella capitale servizio regolare per la rete gestita ADAC da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

