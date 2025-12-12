Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 19 | 10

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025 alle 19:10, segnalando incidenti, code e deviazioni lungo diverse arterie principali e raccordi autostradali della regione.

Astral infomobilità di nuovo per i trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Nord Un incidente avvenuto in precedenza all'altezza dello svincolo di Fiano Romano in direzione della A1 milano-napoli la circolazione è tornata regolare è sempre sulla diramazione Roma nord nella stessa direzione un'altra in causa code per raccordo anulare Settebagni ci spostiamo sulla A1 Roma Napoli ancora lunghe code a seguito di un incidente avvenuto al km 609 e 700 al momento sono 9 km di coda Colleferro e Ferentino in direzione Napoli il traffico defluisce su una sola corsia per che Viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a Colleferro percorrere la Casilina e rientrare in autostrada Ferentino possiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico dalla Cassia bis alla Salaria da Bufalotta a Prenestina è più avanti tra gli svincoli della Romanina e Appia in esterna sempre per traffico dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud andiamo sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo su Roma Fiumicino invece si sta in coda per traffico da via della Magliana a via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico nel quadrante sud della capitale sulla Pontina per chi viaggia in direzione Latina alla circolazione tornata scorrevole a seguito della risoluzione di due incidenti avvenuti in precedenza tra Castel Romano e Pomezia e tra via Strampelli via dei rutuli permangono ancora brevi Code in direzione Roma all'altezza di via apriliana da Paola chouffe Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 16:25

#Viabilità | #SicurezzaStradale | #Roma Da lunedì #15dicembre, sulla Tangenziale Est e su Via Isacco Newton, saranno attivi i velox fissi per il rilievo della velocità puntuale, con elevazione delle sanzioni dopo il periodo di prove e di pre-esercizio La no - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com