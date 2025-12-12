Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 18 | 40

Aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 12 dicembre 2025 alle 18:40. Si segnalano code e rallentamenti causati da incidenti e traffico intenso su diverse arterie, tra cui l'A1 Milano-Napoli, il Raccordo Anulare, la Pontina e la via del Mare. Si consiglia di percorrere percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla diramazione Roma nord code all'altezza dello svincolo di Fiano Romano in direzione della A1 Milano Napoli è proprio sulla A1 milano-napoli ancora lunghe code a seguito di un incidente avvenuto al km 609 e 700 al momento sono 9 km di coda tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli il traffico defluisce su una sola corsia per chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a Colleferro percorrere la Casilina e rientrare in autostrada Ferentino ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico da Trionfale alla Salaria tra Nomentana e la prendi più avanti dalla Casilina all'appia in esterna sempre per traffico code da via della Pisana alla via del mare dalla Pontina alla diramazione Roma Sud andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico Penso tra la tangenziale est e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda per traffico da via della Magliana a via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico nel quadrante sud della capitale sulla Pontina per chi viaggia in direzione Latina rallentamenti residui a seguito della risoluzione di due incidenti avvenuti in precedenza tra Castel Romano e Pomezia e tra via Strampelli e via dei rutuli situazione analoga in direzione Roma all'altezza di via apriliana restiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia sulla via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi verso Ostia uno sguardo ora le consolari sulla Flaminia si sta in cosa tra Colle delle Rose Riano in direzione Morlupo sulla Cassia bis uscita dal raccordo all'altezza di via della Giustiniana a causa di un veicolo in panne sulla Salaria rallentamenti per traffico da Monterotondo scalo a Tenuta Santa Colomba sempre in direzione della da Paola tu fai Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero ... romadailynews.it

Avviso - Viabilità cittadina Al fine di consentire lo svolgimento della “Festa di via Roma” (14 dicembre 2025) nell’ambito del cartellone degli eventi delle festività natalizie “Natale al Centro” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadi - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com