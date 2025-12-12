Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 18 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025 alle 18:10, con incidenti, code e restrizioni dovute a uno sciopero di 24 ore che coinvolge Cotral, Ferrovie dello Stato e metromare. Tra traffico intenso e rallentamenti, si segnalano disagi su varie direttrici principali e sul trasporto pubblico regionale.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla A1 Roma Napoli avvenuto al km 609 e 700 che ha coinvolto due auto in terza corsia è causa lunghe code tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico da Trionfale alla Salaria tra Nomentana e la Prenestina è più avanti dalla Casilina all'appia in esterna sempre per traffico da via della Pisana la dea del mare dalla alla diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso dal bivio per la tangenziale est e il nodo per la 1 A 24 in direzione Teramo sulla roma-fiumicino invece si sta in traffico da via della Magliana via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico nel quadrante sud della capitale sulla Pontina per chi viaggia in direzione Latina rallentamenti residui Us della risoluzione di due incidenti avvenuti in precedenza tra Castel Romano e Pomezia e tra via Strampelli e via dei rutuli situazione analoga in direzione Roma all'altezza di via apriliana restiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia su via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi verso Ostia e chiusura lo sciopero nazionale di 24 ore nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral non questo non rischio il bus e le ferrovie regionali Metromare roma-viterbo possibili disagi dalle ore 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 nella capitale il servizio è regolare per la rete gestita da ATAC da Paola ciuffa è Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città. E’ quanto è stato realizzato, al posto del se - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com