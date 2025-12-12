Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla circolazione a Roma e nel Lazio: code e disagi su varie arterie, incidenti sulla Pontina, rallentamenti sulla A24 e sulla Roma-Fiumicino. A causa di uno sciopero di 24 ore, servizi Cotral e regionali sono a rischio, con garantiti solo quelli essenziali. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in pregiata interna code per traffico da Trionfale alla Salaria tra la Nomentana e la pena estina più avanti dalla Casilina all'appia in esterna sempre per traffico da via della Pisana la via del mare dalla Pontina nazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso dal bivio per la tangenziale est e il nodo per la 1 A 24 in direzione Teramo sulla roma-fiumicino invece si sta in coda per traffico da via della Magliana via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico nel quadrante sud della capitale disagi sulla via Pontina a causa di tre incidenti in direzione Tina il primo crea code tra Castel Romano e Pomezia e il secondo tra via Strampelli via dei rutuli in direzione Roma invece un altro sinistro causa coda all'altezza di via apriliana sulla via del mare 33 raccordo i bitinia su via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi verso Ostia uno sguardo ora le consolari sulla Flaminia si sta in coda tra Colle delle Rose Riano in direzione Morlupo sulla Cassia bis si rallenta all'altezza di via della Giustiniana verso raccordo anulare sulla Salaria rallentamenti per traffico da Monterotondo scalo a Tenuta Santa Colomba sempre in direzione della capitale Infine per chi viaggia sulla A1 roma-napoli code a tratti per lavori tra Guidonia Montecelio il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli e chiusura lo sciopero nazionale di 24 ore nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio i bus e le ferrovie regionali mia trovare Roma Viterbo possibili disagi dalle ore 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di terra Italia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 nella capitale regolare per la rete gestita da ATAC

Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città. E’ quanto è stato realizzato, al posto del se - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com