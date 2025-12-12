Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 16 | 25

In questa edizione di Astral Infomobilità vengono segnalate criticità e disagi sulla viabilità di Roma e del Lazio, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge diverse reti di trasporto, tra cui Cotral, Ferrovie dello Stato e Trenitalia. Aggiornamenti sul traffico in tempo reale e sui servizi garantiti per i pendolari sono disponibili per tutta la regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero nazionale di 24 ore nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio e buste le ferrovie regionali Metromare roma-viterbo possibili disagi fino alle ore 17 dalle ore 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 della capitale servizio regolare per la rete è gestita da Atac veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico da Trionfale alla Salaria tra Nomentana e la Prenestina è più dalla Casilina al lacchia in esterna traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti dal bivio per la tangenziale est al Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo in direzione opposta traffico intenso dalla tangenziale est da Portonaccio Verso il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda per traffico da via della Magliana via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia su via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi verso Ostia da Paola tu fai Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

