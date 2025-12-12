Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025: sciopero di 24 ore che coinvolge Cotral, Ferrovie dello Stato e Trenitalia, con possibili disagi fino alle 17. Traffico intenso sul Raccordo Anulare e altre arterie principali. Si ricorda inoltre l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti i viaggi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero nazionale di 24 ore nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio i bus e le ferrovie regionali m mare e Roma Viterbo possibili disagi fino alle ore 17 dalle 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 nella capitale servizio regolare per la rete gestita da Atac veniamo a traffico sul Raccordo Anulare carreggiata interna code dalla Cassia alla Salaria tra la Nomentana e la Prenestina in Terna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud ci possiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti dal bivio per la tangenziale est al Raccordo Anulare in direzione di quest'ultima infine sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda per traffico da via della Magliana a via del Cappellaccio in direzione Eur da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 16:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo quel tratto Urbano A24 ancora ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città. E’ quanto è stato realizzato, al posto del se - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com