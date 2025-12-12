Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025 alle 13:25: l'incidente sulla via Pontina a Pomezia è stato risolto, ma si registrano rallentamenti tra Castel di Decima e il raccordo. Traffico intenso e code si segnalano anche sulla Nettunense, il Grande Raccordo Anulare e la via Flaminia. Restate aggiornati per ulteriori informazioni.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla via Pontina altezza Pomezia verso la capitale al momento ci sono dei rallentamenti all'altezza di Castel di Decima sempre Verso il raccordo scendendo più a sud sulla via Nettunense segnalato un incidente all'altezza di Campo di carne provoca code nelle due direzioni altri gode Ma qui per traffico intenso sono segnalate sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis e Salaria mentre in esterna traffico rallentato tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana poi sulla via Flaminia in uscita altre gode a partire da via dei Due Ponti è tutto Grazie per l'attenzione appuntamento a più tardi da Marco ci offre la sala e buon viaggio un servizio la regione Lazio