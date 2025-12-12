Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 12 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025 alle ore 12:25, con informazioni in tempo reale su incidenti e traffico intenso. La situazione resta critica sulla via Pontina, con lunghe code da Pomezia, e sul Grande Raccordo Anulare tra Cassia bis e Salaria, mentre sulla via Flaminia si registrano congestioni a partire da via dei Due Ponti.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazioni con il traffico in tempo reale servizio della Regione rimane problematica la viabilità sulla via Pontina ci sono ancora lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia a causa di un incidente altri come te ma qui per traffico intenso sono segnalate sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis e Salaria poi in uscita sulla via Flaminia ancora code a partire da via dei Due Ponti per traffico intenso bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala A più tardi buon viaggio un servizio della Regione Lazio

