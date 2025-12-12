Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 10 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025: traffico generalmente scorrevole sulle principali arterie, con code sulla via Pontina e lungo il Grande Raccordo Anulare. Problemi si registrano anche a causa di un incidente a Pomezia e dello sciopero di 24 ore nel settore trasporti, che potrebbe influenzare i collegamenti regionali e urbani.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole sulle Giada del grande raccordo anulare ad eccezione di code in esterna altezza Prenestina invece più problematica la viabilità sulla via Pontina a berci il raccordo ci sono lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia a causa di un incidente infine oggi lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico che coinvolge i settori pubblici e privati e rischio per l'intera giornata di collegamenti della regionale Cotral i treni regionali ad alta velocità il servizio Sara regolare nelle fasce di garanzia quindi dalle 17 alle 20 e per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 il trasporto pubblico Capitolina regolare bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 10:25

Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città. E’ quanto è stato realizzato, al posto del se - facebook.com Vai su Facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo quel tratto Urbano A24 ancora ... Segnala romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... Secondo fanpage.it