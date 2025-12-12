Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 09 | 40

L'odierno aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio segnala code sul Grande Raccordo Anulare e in alcune arterie principali, a causa di traffico intenso e uno sciopero nazionale che interessa trasporti pubblici e ferrovie. Si consiglia massima attenzione alla guida e rispetto delle normative invernali per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare in interna coda altezza Appia mentre in esterna coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e l'uscita Casilina po' in entrata file sulla Salaria e Flaminia rispettivamente dal raccordo ti rallenta anche sul viadotto della Magliana tra l'ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione dell'EUR infine iniziato lo sciopero generale nazionale di 24 ore per la giornata di oggi nella nostra nell'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio bus extraurbani le ferrovie regionali Metromare roma-viterbo possibili disagi fino alle ore 17 dalle 20 fino al termine del servizio Inoltre l'agitazione coinvolge Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia in questo caso sono garantiti i servizi essenziali fino alle ore 9 dalle 18 alle ore 21 il trasporto capitoli del regolare bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio Ricky più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 09:40

