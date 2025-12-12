Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 09 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025 alle 09:10. Traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare e altre arterie principali, con code e rallentamenti. Sciopero nazionale di 24 ore coinvolge Cotral e ferrovie regionali, causando possibili disagi fino alle 17. Si ricorda l'obbligo di pneumatici invernali fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza stradale.

