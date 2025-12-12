Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 dicembre 2025: code in entrata sulla Tangenziale e via Flaminia, con disagi a causa dello sciopero generale di 24 ore che coinvolge il trasporto pubblico regionale e ferroviario. Servizi garantiti solo nelle fasce essenziali, mentre si consiglia prudenza sulle strade invernali.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito le prime Code in entrata sul Urbano della Roma Teramo dal raccordo fino alla tangenziale stessa situazione sulla via Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo poi sempre auto in coda in entrata sulla via Aurelia all'altezza del raccordo anulare in lo sciopero generale nazionale di 24 ore in programma per oggi venerdì 12 dicembre nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio i bus extraurbani le ferrovie regionali Metromare Roma Viterbo possibili disagi dalle 830 alle ore 17 e dalle ore 20 fino al termine del servizio Inoltre l'agitazione coinvolgere Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in questo caso sono garantiti i servizi essenziali fino alle ore 9 dalle 18 alle ore 21 il trasporto pubblico capitolino è regolare bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff più tardi con un nuovo aggiornamento ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate