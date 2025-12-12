Via Valle Isola troppo pericolosa Servono luci e una pista ciclabile

Via Valle Isola a Comacchio è considerata troppo pericolosa, soprattutto di notte. La proposta di realizzare una pista ciclabile al suo fianco mira a migliorare la sicurezza dei ciclisti e a favorire l’uso della bicicletta, contribuendo anche all’illuminazione della strada e alla riduzione dei rischi per gli utenti.

"Perché non realizzare a fianco di via Valle Isola a Comacchio una pista ciclabile che renderebbe più sicuro il transito per chi usa, o vorrebbe usare, la bicicletta per recarsi al lavoro e porterebbe, indirettamente, ad illuminare una strada priva di illuminazione". E’ l’appello che fanno Filippo Cavalieri meglio conosciuto nella comunità lagunare come "Gagino", Luigi Beneventi e Giovanni Luciani anche chiamato da tutti "Cocco" "sia a questa amministrazione ma anche alla futura - dicono i tre amici - che vogliamo allontanare ogni impressione che la nostra sia una richiesta politica o di una qualche parte di essa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Via Valle Isola troppo pericolosa. Servono luci e una pista ciclabile"

