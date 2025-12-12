Via Speranza e fosso di via Fermi | al via i lavori anti alluvione

Il comune di Grottammare ha avviato interventi anti-alluvione nelle vie Speranza e Fosso di via Fermi, con un investimento di 100mila euro, principalmente finanziato dalla Regione Marche. Questi lavori mirano a ridurre il rischio idrogeologico e prevenire futuri eventi calamitosi nelle zone colpite dagli allagamenti del settembre scorso.

Il comune di Grottammare ha stanziato 100mila euro, in gran parte finanziati dalla Regione Marche, per la realizzazione di interventi, anche strutturali, al fine di ridurre il rischio idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 18 e 19 settembre dell’anno scorso. Si tratta di interventi finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, da eseguire per il miglioramento idraulico del fosso di via Fermi e infrastrutture connesse di via Speranza. L’ufficio tecnico ha dato mandato allo studio dell’ingegner Lorenzo Mauri di Altidona di redigere il progetto con la direzione dei lavori e al geologo Alessio Acciarri di Campofilone per la redazione del piano idrogeologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Speranza e fosso di via Fermi: al via i lavori anti alluvione

