Via libera dell' Ue al congelamento degli asset russi senza scadenza | 25 sì e due no Mosca | tregua dopo il ritiro dal Donbass| Negoziato

L’Unione Europea approva all’unanimità il congelamento degli asset russi senza scadenza, con 25 sì e due no. La decisione arriva nel contesto del conflitto in Ucraina, mentre Mosca annuncia una tregua dopo il ritiro dal Donbass. Intanto, Putin elogia l’ONU come unico organismo capace di garantire equilibrio globale. Le ultime notizie sul conflitto sono in aggiornamento costante.

