via del mare ostico ma in serie a

Il confronto tra Inter e Pisa si presenta come una sfida complessa per i nerazzurri, in un campo storicamente ostico. La

I nerazzurri tornano su uno dei campi che ha riservato loro pochissime e gioie e molti bocconi amari: al "via del Mare" il Pisa, nei 18 precedenti ufficiali, ha raccolto un solo successo a fronte di 12 sconfitte e 5 pareggi. L’unico acuto dello Sporting Club è datato 19 dicembre 2020: in Serie B, in piene restrizioni Covid, la squadra di Luca D’Angelo sbancò il Salento con un sensazionale 0-3 firmato Soddimo, Gucher e Sibilli. L’ultimo incrocio invece risale al 25 aprile 2022, quando con i gol di Faragò (in foto) e Lucioni i pugliesi staccarono di fatto il biglietto per la promozione in A, spingendo invece il Pisa più lontano dal secondo posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it