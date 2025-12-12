Via del Carmine approvati i lavori di riqualificazione
L’amministrazione comunale ha approvato i lavori di riqualificazione di via del Carmine, nel villaggio Contesse, nell’ambito delle iniziative del Bilancio Partecipativo 2024. L’intervento, affidato direttamente, mira a migliorare l’area attraverso interventi di riqualificazione urbana, coinvolgendo la comunità nelle decisioni di sviluppo locale, in conformità con la legge regionale sulla democrazia partecipata.
L’amministrazione comunale ha approvato l’affidamento diretto dei lavori di riqualificazione di un’area sita in via del Carmine, nel villaggio Contesse, nell’ambito delle iniziative connesse al Bilancio Partecipativo 2024, previste dalla legge regionale sulla democrazia partecipata. Il progetto. Messinatoday.it
Mazara, l’Aula torna a riunirsi in via Carmine e approva variazioni di bilancio - Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo è tornato a riunirsi nella sua sede naturale, l’Aula consiliare “31 marzo 1946” di via Carmine ... itacanotizie.it
Andria, la svolta dopo anni di attesa: a settembre lavori in via Carmine - Il comune di Andria nei giorni scorsi ha aggiudicato il bando di gara per l’intervento di messa in sicurezza del canale «Ciappetta- lagazzettadelmezzogiorno.itProseguono le visite degli studenti delle scuole nissene alla scoperta di Palazzo del Carmine e del Teatro comunale “Regina Margherita” Nella giornata di ieri è stata la 1ª D dell’ITET “Rapisardi–Da Vinci”, indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) a pr - facebook.com facebook"TECNOIMPIANTI S.A.S. DI ZAMPELLI CARMINE " - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Via Moscato