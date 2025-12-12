Verso Milan-Sassuolo il ritorno di una sfida mai scontata

Il prossimo incontro tra Milan e Sassuolo riaccende l'attenzione su una sfida che, nel passato recente, ha riservato sorprese e risultati imprevedibili. Dopo un periodo di difficoltà, i rossoneri sono pronti a riscrivere il proprio cammino contro una squadra che, storicamente, ha saputo mettere in difficoltà i grandi.

C’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui, per il Milan, affrontare il Sassuolo portava spesso a sonore figuracce. La situazione è migliorata nel corso degli anni, ma quella contro i neroverdi rimane una sfida storicamente complicata. “La partita del cuore” era solito definirla Giorgio Squinzi, ex patron della società emiliana e grande tifoso milanista, una frase giustificata anche dai colpi di scena regalati dalle due squadre. Tra poker realizzativi e rimonte clamorose. Impossibile dimenticare il primo incrocio tra Milan e Sassuolo: era il gennaio 2014 e sul Mapei Stadium si era appena abbattuto il ciclone Berardi. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Verso Milan-Sassuolo, il ritorno di una sfida mai scontata

SORPRESA #MILANSASSUOLO! #Allegri rivoluziona il centrocampo: #Modric verso il riposo (troppe partite, l'età si fa sentire). GRANDE CHANCE #JASHARI: L'ex #Bruges ha "buone chance" di esordire da titolare in campionato davanti alla difesa. - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta: "Verso il no a Perth, Milan-Como si giocherà a San Siro" Vai su X

Milan, non solo Gimenez: due rossoneri verso il forfait per il match contro il Sassuolo - Problemi per Massimiliano Allegri in vista del match contro il Sassuolo: due calciatori rossoneri verso il forfait. Lo riporta spaziomilan.it

Verso Milan-Sassuolo: un solo successo rossonero a San Siro negli ultimi cinque precedenti in A - Negli ultimi cinque precedenti in Serie A giocati a Milano tra le due squadre, i rossoneri hanno vinto una sola volta, il ... Come scrive milannews.it

Sassuolo-Milan 0-3 - Doppietta di OLIVIER GIROUD - Radiocronaca di Francesco Repice (22/5/2022)

Video Sassuolo-Milan 0-3 - Doppietta di OLIVIER GIROUD - Radiocronaca di Francesco Repice (22/5/2022) Video Sassuolo-Milan 0-3 - Doppietta di OLIVIER GIROUD - Radiocronaca di Francesco Repice (22/5/2022)