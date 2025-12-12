Verissimo gli ospiti del 13 e 14 dicembre 2025

Il fine settimana del 13 e 14 dicembre 2025, Verissimo torna inonda il weekend di intrattenimento su Canale 5. Due giorni dedicati a interviste esclusive e momenti emozionanti con ospiti speciali, offrendo agli spettatori un appuntamento imperdibile per scoprire novità e curiosità del mondo dello spettacolo.

In onda sempre su Canale 5. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, su Canale 5, torna il weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle 16.30 La puntata si apre con Umberto Tozzi, ospite per ripercorrere la sua lunga e amatissima carriera musicale. Per la prima volta Ambra Orfei parlerà in studio del dolore per la perdita del marito. Spazio poi all'energia di Garrison, ora in scena con il suo Garrison Christmas Show, e al rapporto ritrovato tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Racconteranno la loro ritrovata felicità anche Gabriela e Giuseppe, la coppia passata attraverso le difficoltà di Temptation Island e oggi felicemente sposata.

