Verifiche nei locali di piazza Mazzini sequestrati 350 chili di cibi scaduti | sanzioni anche per vendita di alcol senza licenza

Durante un controllo in un ristorante di piazza Mazzini, la task force della polizia ha sequestrato 350 chili di alimenti scaduti, tra cui pesce, carne e riso. Sono state irrogate sanzioni anche per la vendita di alcol senza licenza. L'operazione ha evidenziato gravi irregolarità nella gestione dei prodotti alimentari e delle autorizzazioni.

Pesce, carne, riso, pasta e altri alimenti scaduti da oltre un anno sono stati trovati e sequestrati dalla task force coordinata dalla polizia durante un controllo in un ristorante del centro. 350 chili di alimenti scaduti Le verifiche della task force hanno permesso di togliere dal commercio.

