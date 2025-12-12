Verbali contestati e feriti gravi | parte la battaglia legale tra 2 Comuni

Casertanews.it | 12 dic 2025

Due comuni, San Nicola la Strada e Caserta, sono impegnati in una disputa legale dopo un incidente avvenuto il 3 settembre sulla Variante Anas, nei pressi di San Clemente. Il sinistro, coinvolgendo un veicolo della Protezione civile, ha causato feriti gravi e ha sollevato controversie sui verbali e le responsabilità delle parti coinvolte.

Una vera e propria battaglia legale è in corso tra le amministrazioni comunali di San Nicola la Strada e Caserta a seguito del grave incidente avvenuto lo scorso 3 settembre sulla Variante Anas, nei pressi dell’uscita di San Clemente, che ha coinvolto un fuoristrada della Protezione civile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

