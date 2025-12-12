Vera Pizza Contest vince Pasquale Visone | partecipanti da 42 Paesi

Il Vera Pizza Contest 2025 si è concluso con un’edizione da record, coinvolgendo 42 paesi e oltre 1.300 pizze proposte. La competizione ha visto la partecipazione di talenti provenienti da tutto il mondo, confermando il suo ruolo di evento internazionale di riferimento nel settore della pizza. La vittoria è andata a Pasquale Visone, tra i migliori della competizione.

Avpn chiude un’edizione da record del Vera Pizza Contest 2025: le 1360 pizze proposte da 42 Paesi, di cui 965 ammesse alla gara (le altre escluse perché non rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento), confermano ancora una volta la portata internazionale di un’iniziativa che continua a crescere in numeri e qualità dei partecipanti. Dopo due mesi di selezioni, a trionfare è Pasquale Visone napoletano di nascita ma veneto di adozione il quale, oltre alla grande soddisfazione per il primo gradino del podio, ha ricevuto come primo premio un corso professionale di 9 giorni presso l’Avpn School. Ildenaro.it

