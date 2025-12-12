Venturiello rilancia Petrolini | Chicchignola apre la tournée da Rieti
Massimo Venturiello porta in tournée “Chicchignola”, capolavoro di Ettore Petrolini, con un debutto laziale che apre un viaggio teatrale destinato a toccare platee diverse. È una partenza che ha il sapore della continuità, ma anche quello, più raro, di una scommessa sulla libertà della scena. Un riconoscimento arrivato poco prima del debutto La tournée prende . Sbircialanotizia.it
Massimo Venturiello: un continuo crescere questo percorso - Fresco di Premio Petrolini e pronto per tornare sul palcoscenico, incontriamo l'attore Massimo Venturiello per parlare di spettacolo. lagazzettadellospettacolo.it