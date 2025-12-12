Ventola | Thuram lo vedo strano come se non…

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha commentato senza peli sulla lingua la recente sfida di Champions League tra la sua ex squadra e il Liverpool. Le sue impressioni sulla prestazione dei nerazzurri hanno suscitato discussioni tra i tifosi, offrendo un punto di vista diretto e senza filtri sulla partita.

Ventola. Nicola Ventola, ex attaccante dell’ Inter, ha commentato senza filtri la recente partita di Champions League tra la sua ex squadra e il Liverpool. Intervenuto a Viva el Futbol, Ventola ha esordito con un giudizio netto: “ Una brutta partita, comincio così “. Secondo l’ex nerazzurro, l’ Inter ha espresso un buon gioco e non meritava la sconfitta subita mercoledì. “ Il Liverpool sinceramente mi ha deluso, l’Inter ha fatto di più e non meritava di perdere. Ci sono state fasi in cui il Liverpool attendeva e non andava a pressare, per quello è stata brutta, perché anche l’Inter si difendeva compatta “, ha spiegato Ventola. Ilnerazzurro.it

Ronaldo & Ventola non hanno giocato tantissimo insieme, ma fuori dal campo l’intesa era totale… e continua ancora oggi @n.ventola #ronaldo #inter #seriea #calcio - facebook.com Facebook

Ventola: "Il Liverpool mi ha deluso, ai punti meritava di vincere l'Inter. Vedo Thuram strano" - "Una brutta partita, comincio così", ha detto senza mezzi termini l'ex Inter, Nicola Ventola a Viva el Futbol a proposito del match di mercoledi tra la sua ex squadra e quella di Slot in Champions Lea ... Da msn.com

Ventola: “Liverpool? Ai punti meritava l’Inter, ma non si è vista una bella partita” - Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool ... Riporta msn.com

ALLA RICERCA DI UN GIOCATORE IN FORMA FUT 14 (XBOX ONE)

Video ALLA RICERCA DI UN GIOCATORE IN FORMA FUT 14 (XBOX ONE) Video ALLA RICERCA DI UN GIOCATORE IN FORMA FUT 14 (XBOX ONE)