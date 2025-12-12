Venezia ruba mototopo trasporto merci e distrugge balaustra sotto Ponte di Rialto | arrestata 20enne tunisina danni incalcolabili - VIDEO

Una giovane di 20 anni tunisina, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata a Venezia dopo aver rubato un mototopo e causato ingenti danni sotto il Ponte di Rialto. L'episodio, avvenuto lungo Canal Grande, ha provocato danni valutati come

La donna, residente padovana e già nota alle forze dell'ordine per furti e rapine, è salita su un'imbarcazione in sosta lungo Canal Grande, e dopo averla messa in moto, si è diretta verso la sponda opposta, distruggendo colonnine e corrimano del Ponte di Rialto Una ragazza di 20 anni ha rubat.