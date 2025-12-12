Venezia ruba mototopo trasporto merci e distrugge balaustra sotto Ponte di Rialto | arrestata 20enne tunisina danni incalcolabili - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane di 20 anni tunisina, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata a Venezia dopo aver rubato un mototopo e causato ingenti danni sotto il Ponte di Rialto. L'episodio, avvenuto lungo Canal Grande, ha provocato danni valutati come

La donna, residente padovana e già nota alle forze dell'ordine per furti e rapine, è salita su un'imbarcazione in sosta lungo Canal Grande, e dopo averla messa in moto, si è diretta verso la sponda opposta, distruggendo colonnine e corrimano del Ponte di Rialto Una ragazza di 20 anni ha rubat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezia ruba mototopo trasporto merci e distrugge balaustra sotto ponte di rialto arrestata 20enne tunisina danni incalcolabili video

© Ilgiornaleditalia.it - Venezia, ruba "mototopo" trasporto merci e distrugge balaustra sotto Ponte di Rialto: arrestata 20enne tunisina, "danni incalcolabili" - VIDEO

venezia ruba mototopo trasportoFollia a Venezia: donna ruba barcone delle consegne e distrugge balaustra a Rialto (il video) - Intorno alle 11 di oggi, giovedì 11 dicembre, si è verificato un grave incidente ai piedi del ponte di Rialto, lungo il Canal Grande, quando un mototopo adibito al trasporto merci per conto di FedEx s ... Riporta lavocedivenezia.it

venezia ruba mototopo trasportoVenezia, donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto: fermata - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezia, donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto: fermata ... Si legge su tg24.sky.it

FOLLIA IN CANAL GRANDE: RUBA UNA BARCA E SFONDA LA BALAUSTRA SOTTO RIALTO | 11/12/2025

Video FOLLIA IN CANAL GRANDE: RUBA UNA BARCA E SFONDA LA BALAUSTRA SOTTO RIALTO | 11/12/2025