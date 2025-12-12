Venezia-Monza sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venezia-Monza, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00, è una sfida importante valida per la Serie B. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno al centro dell'attenzione, mentre la classifica vede Frosinone e Monza in testa con 31 punti, seguite da Cesena, Venezia, Modena e Palermo.

La coppia Frosinone e Monza guida la classifica di Serie B con 31 punti dopo 15 giornate, segue poi il Cesena a quota 27 con Venezia, Modena e Palermo a 26. E’ dunque uno scontro diretto in piena regola con i lagunari che sono reduci dal pareggi di Avellino mentre i brianzoli si sono fatti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Venezia-Monza 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - Monza Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. sport.virgilio.it

Venezia-Monza, sfida di vertice: l'ex Stroppa contro Bianco - Monza e Venezia si affrontano in una sfida ricca di tensione e significati: Bianco vuole tornare a vincere, ma non sarà semplice contro l'ex St ... monza-news.it

???????? ?????????? ???? ?????????? ?? #SerieBKT ?? #VeneziaMonza Stadio Pier Luigi Penzo 1??5??:0??0?? Live su #DestinationCalcio, #DAZN e #LABChannel #Matchday - facebook.com facebook

Avranno la meglio gli attacchi oppure le difese in #VeneziaMonza? #Venezia #Monza #SerieB #statistichecalcio #footballdata #stats #precedenticalcio #calcio #calcioitaliano #FootStats x.com

© Infobetting.com - Venezia-Monza (sabato 13 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Finché c'è FILA c'è speranza: Venezia-Monza 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video Finché c'è FILA c'è speranza: Venezia-Monza 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video Finché c'è FILA c'è speranza: Venezia-Monza 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights