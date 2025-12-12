Venezia-Monza sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00 si affrontano Venezia e Monza in un match di Serie B. Le due squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica, in un contesto di competizione intensa tra le prime della graduatoria. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici.

La coppia Frosinone e Monza guida la classifica di Serie B con 31 punti dopo 15 giornate, segue poi il Cesena a quota 27 con Venezia, Modena e Palermo a 26. E' dunque uno scontro diretto in piena regola con i lagunari che sono reduci dal pareggi di Avellino mentre i brianzoli si sono fatti .

