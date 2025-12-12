Venezia-Monza sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Venezia e Monza si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00 in una sfida importante di Serie B. Le due squadre cercano di consolidare le rispettive posizioni in classifica, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere punti preziosi. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici della partita.
La coppia Frosinone e Monza guida la classifica di Serie B con 31 punti dopo 15 giornate, segue poi il Cesena a quota 27 con Venezia, Modena e Palermo a 26. E’ dunque uno scontro diretto in piena regola con i lagunari che sono reduci dal pareggi di Avellino mentre i brianzoli si sono fatti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Venezia-Monza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Venezia- sport.virgilio.it
Venezia, la carica di Stroppa: "Se vinci, la bellezza del gioco si esalta" - Alla vigilia della sfida contro il Monza, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15. tuttob.com
I convocati per #VeneziaMonza, 16° giornata di #SerieBKT ? https://www.acmonza.com/it/news/venezia-monza-i-convocati-12122025/ - facebook.com facebook
Avranno la meglio gli attacchi oppure le difese in #VeneziaMonza? #Venezia #Monza #SerieB #statistichecalcio #footballdata #stats #precedenticalcio #calcio #calcioitaliano #FootStats x.com
Finché c'è FILA c'è speranza: Venezia-Monza 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights