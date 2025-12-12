Venezia-Monza sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Venezia e Monza si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00 in una sfida importante di Serie B. Le due squadre cercano di consolidare le rispettive posizioni in classifica, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere punti preziosi. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici della partita.

La coppia Frosinone e Monza guida la classifica di Serie B con 31 punti dopo 15 giornate, segue poi il Cesena a quota 27 con Venezia, Modena e Palermo a 26. E’ dunque uno scontro diretto in piena regola con i lagunari che sono reduci dal pareggi di Avellino mentre i brianzoli si sono fatti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Venezia-Monza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Venezia- sport.virgilio.it