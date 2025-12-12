Venezia fa sesso con una 15enne | lui ne ha 52 la giudice lo assolve

Un uomo di 52 anni è stato assolto dal tribunale di Venezia dall'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne di 15 anni. Il pubblico ministero aveva richiesto otto anni di carcere, ma la corte ha deciso per l'assoluzione piena, ritenendo che il fatto non sussista.

Il pm aveva chiesto otto annidi carcere, il tribunale di Venezia lo ha assolto con formula piena. Perché il fatto non sussiste. Lei, quindici anni allora (oggi è maggiorenne), durante quei rapporti sessuali con lui, 52enne veneto, era pienamente consenziente: non ha subito violenza né coercizione, nonostante la differenza d’età di 37 anni era pienamente d’accordo a condurre quella relazione e la legge, dopotutto, fissa l’età del consenso a un anno in meno, cioè a quattordici anni. È una sentenza che fa discutere, quella della giudice (una donna, tra l’altro) che stralcia il procedimento in capo a un uomo adulto, accusato di stupro nei confronti di una ragazzina, per cui la magistratura inquirente ha pure sollevato l’aggravante della minore età della vittima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Venezia, fa sesso con una 15enne: lui ne ha 52, la giudice lo assolve

