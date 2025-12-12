Venezia 52enne fa sesso con una 15enne Tribunale lo assolve | Lei era consenziente

Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 57 anni dall’accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni, sostenendo che la giovane fosse consenziente. La decisione è stata presa da un collegio giudicante di sole donne, che ha evidenziato la presenza di consenso e delle circostanze al centro del processo.

(Adnkronos) – Il collegio giudicante del tribunale di Venezia, composto da tre donne, mercoledì ha mandato assolto un uomo di 57 anni dall'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza che, all'epoca dei fatti, ossia cinque anni fa, aveva 15 anni. Il pubblico ministero veneziano aveva chiesto invece una condanna a otto anni.

