Vendita Repubblica e Stampa chi sono Kyriakou e Antenna Group | Dietro c’è Renzi

Oggi si riuniscono i vertici di Repubblica, Gedi e il Cdr per discutere della vendita dell’editore greco Kyriakou, controllante di Stampa e Repubblica. La trattativa, al centro di molte speculazioni, vede coinvolti anche figure come Renzi, sollevando interrogativi sul futuro dell’informazione italiana e sulle strategie dei gruppi editoriali.

È prevista per oggi la convocazione dei vertici di Repubblica e Gedi e del Cdr per la vendita al gruppo dell’editore greco Kyriakou. Intanto Pier Silvio Berlusconi dice: «Mi dispiace che Repubblica finisca in mani straniere». Ma l’offerta di Leonardo Maria Del Vecchio è stata già respinta. Dopo lo sciopero a La Stampa oggi tocca a Repubblica. E Il Foglio chiede “uno sforzo” a Marina Berlusconi. Intanto si parla di Antenna Group, impero fondato nel 1988 e accusato di scarsa trasparenza. E c’è chi, come La Verità, dice che dietro tutto c’è Matteo Renzi. Vendita Repubblica e Stampa: chi sono Kyriakou e Antenna Group. 🔗 Leggi su Open.online

LA FAMIGLIA ELKANN VENDE IL GRUPPO GEDI: COSA SUCCEDERÀ AI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E LA STAMPA?

Video LA FAMIGLIA ELKANN VENDE IL GRUPPO GEDI: COSA SUCCEDERÀ AI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E LA STAMPA? Video LA FAMIGLIA ELKANN VENDE IL GRUPPO GEDI: COSA SUCCEDERÀ AI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E LA STAMPA?

Cerca Video Caricamento del Video...

Il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini incontra domani i vertici di Gedi e i Cdr de La Stampa e de la Repubblica. La Russa: disponibile a fare da intermediario. Avs-Pd-M5s: il governo riferisca sulla vendita del gruppo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

In lotta per un giornale, un mestiere, un Paese. Vendita di Gedi, Barachini convoca azienda e cdr. L’opposizione: “Tutelare pluralismo e lavoratori” - la Repubblica repubblica.it/politica/2025/… #Repubblica #Gedi Vai su X

Vendita Repubblica e Stampa, chi sono Kyriakou e Antenna Group: «Dietro c’è Renzi» - Oggi i vertici di Repubblica e Gedi e del Cdr saranno a Palazzo Chigi per la vendita al gruppo dell'editore greco Kyriakou ... Segnala open.online

La vendita del Gruppo Gedi mette in allarme l'editoria e la politica - Firmata un’intesa con l’armatore greco Theodore Kyriakou. Da avvenire.it