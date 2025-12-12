Vendita del gruppo Gedi a Kyriakou Barachini convoca Elkan e le opposizioni insorgono | allarme pluralismo e libertà di stampa
La vendita del gruppo Gedi a Kyriakou ha acceso i riflettori sulle tensioni nel panorama mediatico italiano. Tra convocazioni politiche e opposizioni in allarme, si evidenzia un mutamento che mette in discussione pluralismo e libertà di stampa, suscitando preoccupazioni sulla futura autonomia dell’informazione nel paese.
C’è voluto un po’, ma alla fine anche la politica si è accorta che nell’universo della stampa italiana è in corso un terremoto. Ovvero la più che annunciata dismissione della famiglia Elkan dall’editoria, con la (s)vendita di quotidiani e radio del Gruppo Gedi. Sono state necessarie un’assemblea fiume martedì a La Stampa che ieri non è uscita e che oggi sciopererà, e due giorni di assemblea a Repubblica culminati con la redazione che ha consegnato al Cdr un pacchetto di 5 giorni di sciopero. Naturali reazioni all’annuncio dello smembramento e della vendita. I giornalisti chiedono “impegni al futuro editore su una serie di garanzie, a partire dalla tutela dei posti di lavoro”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
