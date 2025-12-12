Vendesi Repubblica Il Pd impazzisce e invoca protezioni ma dietro c’è Renzi

L'asta per la vendita di «Repubblica» scuote il panorama politico ed editoriale italiano. Mentre il Pd si agita chiedendo protezioni, emergono le complesse dinamiche tra Renzi, Elkann e il gruppo greco Kyriakou. La sinistra, preoccupata per Stellantis, solleva questioni di sovranità, alimentando un clima di tensione e discussione sul futuro dei media e delle industrie strategiche nel paese.

Elkann cede Gedi al greco Kyriakou. La sinistra, su Stellantis sempre a cuccia, strepita invocando persino il golden power. La vendita da parte degli Elkann all’armatore ed editore greco Theodore Kyriakou di tutte le attività del gruppo Gedi, ovvero i quotidiani La Repubblica e La Stampa, il sito HuffPost.it e le radio, Deejay e Capital, sta provocando la legittima e più che comprensibile preoccupazione di giornalisti e dipendenti. Non è di maniera la piena solidarietà verso i nostri colleghi, giustamente preoccupati per il loro futuro, e ci auguriamo che il passaggio di proprietà non comporti la perdita di un solo posto di lavoro. Laverita.info

