Velox autorizzati altri sei dispositivi a Bologna C’è il Tutor sulla nuova Bazzanese

A Bologna sono stati autorizzati sei nuovi autovelox, ampliando il sistema di controllo della velocità nella provincia. L'introduzione del Tutor sulla nuova Bazzanese rappresenta un passo importante per la sicurezza stradale, contribuendo a monitorare e ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità nella zona.

Bologna, 12 dicembre 2025 – Sono sei i nuovi autovelox autorizzati nel territorio della provincia di Bologna. La Città metropolitana aveva portato in Prefettura 70 richieste di valutazione tre anni fa, dopo una prima cernita fatta su 182 punti pericolosi segnalati dai Comuni. Dove saranno installati i nuovi velox. I nuovi tratti interessati sono sulla Futa a Pianoro, sulla Persicetana a San Giovanni in Persiceto (due), sulla provinciale 26 di Lavino nel territorio di Monte San Pietro e due sulla statale 569 di Vignola tra Valsamoggia e Zola Predosa (dove è previsto un sistema ‘tutor’ ). Per Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità, riporta come il decreto prefettizio presentato in piazza Roosevelt sia “un atto di rigore amministrativo e trasparenza” che la Prefettura, ringraziata, “ha portato avanti con serietà e collaborazione”. Ilrestodelcarlino.it

