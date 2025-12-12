Velocità folli sulla Vivai | si fa largo l' ipotesi autovelox
Lungo la Sp 40, nota come la strada dei Vivai a Saonara, cresce l'attenzione sulla sicurezza stradale. Con velocità elevate e rischi crescenti, si fa sempre più concreta l'ipotesi di installare un autovelox per controllare il traffico e prevenire incidenti.
Si fa sempre più insistente l'ipotesi autovelox a Saonara lungo la Sp 40 meglio conosciuta come la strada dei Vivai. Si è arrivati a questa idea a seguito di attente valutazioni effettuate dalla Polizia locale che hanno registrato lungo l'importante arteria velocità di punta fino a 212 chilometri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Francesco Emilio Borrelli. . “Sono i più veloci… a raggiungere livelli di idiozia e follia mai visti prima. Delinquenti” - facebook.com Vai su Facebook