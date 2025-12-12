Vela i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth 2025 | Medea Falcioni la stella azzurra a Vilamoura

L’Italia si prepara a disputare i Mondiali Youth 2025 di vela a Vilamoura, dal 15 al 19 dicembre. La nazionale azzurra punta a consolidare il suo ruolo di protagonista nel panorama giovanile internazionale, schierando talenti emergenti tra cui Medea Falcioni, considerata una delle stelle più promettenti.

L'Italia vuole confermarsi una superpotenza della vela giovanile internazionale e si presenta con grandi ambizioni al via dei Campionati Mondiali Youth 2025, in programma a Vilamoura da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre. La flotta azzurra aveva dominato la scena nella passata edizione dell'evento sul Lago di Garda con addirittura sei medaglie (tutte d'oro) su undici classi, quindi non sarà facile ripetere quel risultato in Portogallo. La delegazione nostrana può fare affidamento comunque su alcuni talenti in rampa di lancio che hanno le carte in regola per salire sul podio in questa rassegna iridata giovanile.