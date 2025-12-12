Vasco lancia un grande evento a Genova in ricordo di Don Gallo | Video

Vasco Rossi annuncia un grande evento a Genova per ricordare Don Gallo, organizzato dalla Comunità San Benedetto al Porto. Attraverso i social, il rocker ha svelato “Dimmi chi escludi”, un appuntamento previsto nel 2026, dedicato alla memoria e all’eredità del sacerdote. L’evento promette di essere un momento di riflessione e solidarietà.

Il rocker sui social svela “Dimmi chi escludi”, un appuntamento nel 2026 organizzato dalla Comunità San Benedetto al Porto. Ilsecoloxix.it Vasco lancia un grande evento a Genova in ricordo di Don Gallo Vasco lancia un grande evento a Genova in ricordo di Don Gallo - Il rocker sui social svela “Dimmi chi escludi”, un appuntamento nel 2026 organizzato dalla Comunità San Benedetto al Porto ... ilsecoloxix.it Torna il Memorial Vasco Santi - Il "Memorial Vasco Santi" torna a Pistoia con la seconda edizione, evento equestre che omaggia il defunto Vasco Santi. lanazione.it È Vasco Rossi il grande e significativo megafono attraverso cui la Comunità San Benedetto al Porto ha deciso di svelare la progettazione di “Dimmi chi escludi”, un evento musicale dal carattere anche sociale e divulgativo, in programma a Genova nel 2026, d - facebook.com facebook © Ilsecoloxix.it - Vasco lancia un grande evento a Genova in ricordo di Don Gallo | Video

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui

Video rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui Video rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui