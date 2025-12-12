Vasco lancia un grande evento a Genova in ricordo di Don Gallo | Video

Vasco Rossi annuncia un grande evento a Genova per ricordare Don Gallo, organizzato dalla Comunità San Benedetto al Porto. Attraverso i social, il rocker ha svelato “Dimmi chi escludi”, un appuntamento previsto nel 2026, dedicato alla memoria e all’eredità del sacerdote. L’evento promette di essere un momento di riflessione e solidarietà.

