Vapore a bordo di due bus Paura ma nessuna conseguenza

Durante una corsa della linea 358 tra Quarrata e Pistoia, si è verificato un episodio di vapore a bordo del bus, inizialmente scambiato per fumo. La situazione ha generato momenti di paura tra i passeggeri e ha richiesto l'intervento degli estintori. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi e il veicolo è stato prontamente messo in sicurezza.

Vapore (inizialmente scambiato per fumo) a bordo, un po’ di paura e l’attivazione degli estintori: è stata una mattinata movimentata su un bus della linea 358, andato in panne lungo la tratta collinare che da Quarrata porta a Pistoia via Forrottoli. Intorno alle 7 di ieri, un guasto alla turbina del motore ha provocato una copiosa fuoriuscita di vapore dal vano motore, che in poco tempo ha invaso il mezzo. L’autista ha fermato il bus in sicurezza, ha aperto le porte e ha azionato l’estintore di bordo, temendo che si fosse sviluppato un incendio. I passeggeri, per lo più studenti diretti alle scuole del capoluogo, sono scesi e non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vapore a bordo di due bus. Paura ma nessuna conseguenza

