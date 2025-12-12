Vannacci-Pozzolo la strana coppia e i sospetti della Lega

Vannacci e Pozzolo sono una coppia insolita nel panorama politico italiano, composta dall’ex generale in pensione Roberto Vannacci e dall’ex parlamentare di FdI Emanuele Pozzolo. La loro collaborazione ha suscitato curiosità e sospetti, alimentando discussioni sulla natura e le reali intenzioni di questa alleanza.

È una coppia alquanto strana quella formata dall’ex generale in pensione Roberto Vannacci e dall’ex parlamentare di FdI Emanuele Pozzolo. «C’è Vannacci in Transatlantico. Che ci fa qui?», si scriveva con allarme nelle chat dei parlamentari leghisti. L’europarlamentare era al suo debutto a Montecitorio. E all’ora di pranzo ha avuto un faccia a faccia con Pozzolo. Ovvero colui che nella notte di Capodanno del 2024 impugnava il piccolo revolver da cui era partito il colpo che aveva ferito un partecipante alla festa di San Silvestro. Vannacci, Pozzolo e le idee. «Ci parliamo sulla base di idee — ha spiegato Pozzolo ai giornalisti secondo quanto riporta il Corriere della Sera — c’è una comunanza di visioni con molte posizioni del generale». 🔗 Leggi su Open.online

