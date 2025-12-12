Valore di mercato Inter Bonny e Sucic in forte crescita | i dati del CIES ed il confronto con gli altri protagonisti della Serie A

L'articolo analizza i recenti dati del CIES sul valore di mercato dei calciatori dell'Inter, con particolare attenzione a Bonny e Sucic. Questi giocatori si distinguono per le previsioni di crescita più promettenti nella Serie A, evidenziando le tendenze e le prospettive future dei nerazzurri nel panorama calcistico italiano.

Inter News 24 Valore di mercato Inter, lo studio del CIES premia Bonny e Sucic: i nerazzurri protagonisti tra le previsioni di crescita più interessanti della Serie A. Il CIES Football Observatory, centro studi internazionale specializzato nell’analisi economica e statistica del calcio, ha pubblicato un nuovo report dedicato alle variazioni di valore di mercato previste entro giugno rispetto alle valutazioni attuali. Uno studio che riguarda da vicino anche la Serie A e che vede protagonisti due giocatori dell’ Inter, Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic, entrambi inseriti tra i profili destinati a una crescita significativa. Internews24.com

CIES – aumento valori mercato: schizzano i prezzi di Sucic e Bonny, classifica e cifre - Il CIES, l'osservatorio internazionale sul calcio, ha pubblicato uno studio sulle variazioni di mercato previste a giugno rispetto a quelle attuali ... msn.com

L’agente di Bonny svela il retroscena di mercato sul Napoli - Il noto agente Pastorello ha raccontato i dettagli dell’operazione che ha portato Ange- passioneinter.com

Nel 2024 la crescita del valore aggiunto dei settori di mercato rallenta: +0,4% (+0,8% nel 2023) Capitale: +0,5%, con forte spinta da ICT e immateriale Ore lavorate: +2,3%, ma in calo rispetto al 2023 (3,4%) istat.it/comunicato-sta… #istat x.com

Negli ultimi anni il mercato immobiliare italiano ha seguito traiettorie molto diverse a seconda delle città. E quando si parla di prezzi delle case spesso ci si concentra sul valore medio al metro quadro. In realtà ogni taglio ha una dinamica specifica. E l’indagine - facebook.com facebook