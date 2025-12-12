Valmontone presi tre giovani ladri all' outlet con scarpe e capi di abbigliamento dal valore di 1300 euro

Nella serata di due giorni fa, un'operazione congiunta ha portato all'arresto di tre giovani ladri all'interno dell'Outlet di Valmontone, Roma. I sospettati sono stati colti in flagranza di reato mentre tentavano di asportare scarpe e capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 1300 euro.

L'altro ieri sera, un'operazione congiunta ha portato all'arresto di tre persone all'interno dell'area commerciale dell'Outlet di Valmontone (Roma). L'intervento, frutto di un servizio mirato e coordinato, è stato condotto dai Carabinieri delle Stazioni di Valmontone, Artena e Labico, con la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

