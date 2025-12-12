Valentina accende le feste con un inno di gratitudine e dolcezza con il suo nuovo singolo Un Brindisi al Mondo

Valentina inaugura il periodo natalizio con il suo nuovo singolo “Un Brindisi al Mondo”, un inno di gratitudine e dolcezza. Tra la neve che cade lentamente e le luci dell’albero che illuminano la stanza, la cantante trasmette emozioni di festa e speranza, regalando un’atmosfera magica e coinvolgente.

La neve cade lenta fuori dalla finestra e le luci dell’albero di Natale dipingono la stanza di magia. In questa atmosfera ovattata, la cantautrice emiliana Valentina ci invita a sollevare i calici con Un Brindisi al Mondo (Artisti Online), il suo nuovo singolo natalizio. Il brano, in uscita il 12 dicembre in rotazione sulle radio italiane e internazionali e disponibile su tutte le piattaforme digitali, racchiude il calore delle feste in una melodia avvolgente e ricca di emozione. Valentina riassume così la filosofia che anima il pezzo: «Nelle mie canzoni cerco di trasmettere leggerezza e autenticità, perché credo che il modo in cui scegliamo i nostri pensieri influenzi profondamente come viviamo ciò che ci accade». 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

