Vaie vandali imbrattano i Presepi d’artista | indignazione e reazioni in Paese

A Vaie, in Val di Susa, alcune opere della mostra diffusa “Presepi d’artista” sono state vandalizzate poche ore dopo l’allestimento. Vandali hanno imbrattato i presepi con vernice durante la notte, lasciando danni e suscitando forte indignazione nella comunità locale. Il gesto ha generato reazioni di condanna e preoccupazione per il rispetto delle opere artistiche e del patrimonio culturale.

Colpire i presepi, farlo di notte e andarsene lasciando vernice e danni. È quanto accaduto a Vaie, in Val di Susa, dove alcune opere della mostra diffusa “Presepi d’artista” sono state vandalizzate poche ore dopo l’allestimento. Un gesto che ha scatenato l’indignazione del paese e spinto l’amministrazione comunale a rivolgersi alle autorità. L’atto vandalico e la reazione del Comune. Secondo quanto riportato da Torino Cronaca, ignoti hanno imbrattato e danneggiato alcune installazioni artistiche lungo le vie del centro nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Il Comune ha condannato duramente l’accaduto, definendolo “ vile, compiuto al buio, come fanno i codardi che non hanno il coraggio di mostrare la faccia ”, annunciando la presentazione di una denuncia e invitando i cittadini a fornire eventuali segnalazioni utili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vaie, vandali imbrattano i “Presepi d’artista": indignazione e reazioni in Paese

