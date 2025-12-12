Vaccini per un neonato L’odissea dei genitori | Non c’è mai posto libero

L'articolo racconta le difficoltà dei genitori di un neonato di 4 mesi a trovare disponibilità per le vaccinazioni, evidenziando le sfide e le attese nel percorso di immunizzazione del bambino a Firenze. Un’esperienza che mette in luce le problematiche legate all'accesso alle strutture sanitarie e alle tempistiche delle vaccinazioni pediatriche.

Firenze, 12 dicembre 2025 – “Il nostro bambino sta per compiere 4 mesi di vita e, nonostante tantissimi tentativi e altrettanti fallimenti, non siamo riusciti a fargli fare tutti i vaccini che dovrebbe: solo uno con richiamo”. Babbo Luca e mamma Irene sono da settimane alla disperata ricerca di un posto libero per poter sottoporre il proprio neonato ai vaccini previsti dal calendario vaccinale, consegnato loro già in ospedale, poco dopo il parto. “Il nostro pediatra non li fa, quindi dobbiamo passare dal Cup, spalmandoli nel tempo perché preferiamo che nostro figlio abbia modo di recuperare tra l’uno e l’altro senza fare più dosi insieme”. 🔗 Leggi su Lanazione.it