Vaccini e autismo l’Oms chiude il caso | Non c’è nessun legame

L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che non esiste alcun collegamento tra vaccini e autismo. Dopo anni di ricerche e analisi, la comunità scientifica internazionale ribadisce la sicurezza dei vaccini, sottolineando l'importanza della vaccinazione per la salute pubblica e contrastando le false credenze che hanno alimentato dubbi e timori.

Nessun collegamento tra vaccini e autismo: la comunità scientifica internazionale torna a ribadire una posizione netta, basata su anni di studi e analisi approfondite. Un nuovo esame condotto da un gruppo globale di esperti sulla sicurezza dei vaccini conferma che, “sulla base delle evidenze disponibili, non esiste alcun nesso causale tra vaccini e disturbi dello spettro autistico (Asd)”. Una conclusione che rafforza quanto già sostenuto da tempo: “i vaccini dell’infanzia non causano l’autismo”. Il tema è tornato sotto i riflettori dopo alcune recenti scelte adottate negli Stati Uniti sotto la guida del segretario alla Salute Robert F. Thesocialpost.it I vaccini possono davvero causare autismo? Cosa dice l’aggiornamento del CDC negli Usa I vaccini possono davvero causare autismo? Cosa dice l’aggiornamento del CDC negli Usa - Nei giorni scorsi, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani hanno aggiornato le informazioni disponibili sul rapporto tra vaccini e autismo, suscitando grande attenzione ... greenme.it Usa, i Cdc rivedono pagina su vaccini e autismo. Le reazioni degli esperti - Una modifica sulla pagina ufficiale dei Centers for Disease Control and Prevention sta scuotendo la comunità scientifica statunitense. tg24.sky.it Il verdetto arriva dopo l’esame rigoroso di due revisioni sistematiche riguardanti sia i vaccini contenenti thimerosal (tiomersale), sia quelli che impiegano sali di alluminio come adiuvanti - facebook.com facebook © Thesocialpost.it - Vaccini e autismo, l’Oms chiude il caso: “Non c’è nessun legame”

I vaccini causano l'autismo? - Comprendere i vaccini (video 8)

Video I vaccini causano l'autismo? - Comprendere i vaccini (video 8) Video I vaccini causano l'autismo? - Comprendere i vaccini (video 8)