Vaccini e autismo l’Oms chiude il caso | Non c’è nessun legame
L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che non esiste alcun collegamento tra vaccini e autismo. Dopo anni di ricerche e analisi, la comunità scientifica internazionale ribadisce la sicurezza dei vaccini, sottolineando l'importanza della vaccinazione per la salute pubblica e contrastando le false credenze che hanno alimentato dubbi e timori.
Nessun collegamento tra vaccini e autismo: la comunità scientifica internazionale torna a ribadire una posizione netta, basata su anni di studi e analisi approfondite. Un nuovo esame condotto da un gruppo globale di esperti sulla sicurezza dei vaccini conferma che, “sulla base delle evidenze disponibili, non esiste alcun nesso causale tra vaccini e disturbi dello spettro autistico (Asd)”. Una conclusione che rafforza quanto già sostenuto da tempo: “i vaccini dell’infanzia non causano l’autismo”. Il tema è tornato sotto i riflettori dopo alcune recenti scelte adottate negli Stati Uniti sotto la guida del segretario alla Salute Robert F. Thesocialpost.it
