USIM in Sicilia | un’ondata di adesioni e passione collettiva

L’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina, ha recentemente visitato le realtà operative della Guardia Costiera in Sicilia, riscontrando un’ampia partecipazione e una forte passione collettiva tra i membri. La delegazione, guidata dai Vicesegretari Generali e dai rappresentanti regionali e territoriali, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento e della tutela delle professionalità marittime nell’isola.

L'USIM – Unione Sindacale Italiana Marina ha visitato recentemente le realtà operative della Guardia Costiera in Sicilia, con una delegazione guidata dai Vicesegretari Generali Paolo Fedele e De Lio Luca, accompagnata dal Segretario Regionale Sicilia Bennici Giuseppe con il suo vice Adonia Giuseppe, e dal Segretario Territoriale Medagli Alessio con il suo vice Minonne Antonio. La delegazione ha toccato prima gli equipaggi di Gela e successivamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata. A Gela, l'incontro ha mostrato un contesto compatto e accogliente, dove professionalità e collaborazione convivono naturalmente.